13-Jährige gequält: Brüderpaar in Salzburg verurteilt

In einem Anfang Juli begonnenen Prozess gegen sechs Mädchen und Burschen im Alter von 14 bis 17 Jahren wegen Misshandlung einer 13-Jährigen sind heute, Donnerstag, am Landesgericht Salzburg die beiden letzten Urteile gefällt worden. Ein Brüderpaar wurde zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt, wobei sie den unbedingten Teil bereits in U-Haft abgesessen haben. Die Sprüche sind rechtskräftig.