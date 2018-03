Gewaltexzesse: „Das ist Aufschrei, wie armselig sie sich fühlen“

Drei Stunden soll am Freitag das Martyrium einer 13-Jährigen in Salzburg gedauert haben. Es dürfte von einer sechsköpfigen Jugendgruppe gefangen gehalten und gequält worden sein. Drei Burschen und drei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren stehen laut einem Bericht der Salzburger Nachrichten im Verdacht, ihrem Opfer die Haare abgeschnitten, es mit Schminke beschmiert und mit dreckigem Wasser überschüttet zu haben.

Außerdem sagte das Kind aus, getreten, gestoßen und geschlagen worden zu sein. Besonders brutal sind laut Staatsanwaltschaft die drei Mädchen vorgegangen – eine aus der Gruppe soll auf der Stirn der 13-Jährigen eine Zigarette ausgedämpft haben. Aufgehört haben die Verdächtigen offenbar erst, als ein Nachbar die Polizei gerufen hatte. Alle sechs Jugendlichen sitzen in U-Haft.

Gewalt im Jugendalter wird in der Regel eher mit Burschen verbunden. Dennoch sorgen immer wieder auch Attacken von Mädchen für Schlagzeilen. Bereits im November 2016 hatte die Gewalttat einer 15-Jährigen in Wien für Aufsehen gesorgt. Das Mädchen hatte im Bezirk Donaustadt eine Gleichaltrige verprügelt und die Tat gefilmt. Das Video wurde im Internet millionenfach angeklickt. Erst am Montagnachmittag haben zwei 15-Jährige in Innsbruck eine 16-Jährige von hinten angriffen und sie mit Faustschlägen und Fußtritten verletzt.