Weiter hohes Niveau bei den Corona-Zahlen in Österreich: Von Freitag auf Samstag wurden 10.071 Neuinfektionen in Österreich registriert. Zudem wurde ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Derzeit gibt es 107.721 aktiv mit dem Virus Infizierte in Österreich.

Mehr in Kürze.