Wien: Impfstraßen für Kleinkinder möglich

Wenn es die entsprechende Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA für einen Corona-Impfstoff für Kleinkinder von sechs Monaten bis fünf Jahren gibt, sind auch in Wien Impfstraßen für diese Altersgruppe denkbar. Das sagte der Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Mario Dujakovic, am Freitag der APA. Er reagierte damit auf einen Bericht der Kronen Zeitung, wonach die Stadt bereits Impfstraßen für Kleinkinder unter fünf Jahre plane.

"So weit sind wir noch nicht", sagte Dujakovic. Er erläuterte, dass dafür die Zulassung durch die EMA Voraussetzung ist, die nach Informationen der APA offenbar kurz bevorsteht. In der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen hatte die Stadt Wien bereits nach der US-Zulassung Kindern dieser Altersgruppe in den Impfstraßen die Schutzimpfung verabreicht. Ähnlich sei auch nun nach der EMA-Zulassung denkbar, eine Impfstraße einzurichten und Kinderärzte einzuladen, hier tätig zu werden.