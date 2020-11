100.000 Euro Belohnung für Hinweise nach Schließfach-Coup

Nach dem Schließfach-Coup in drei Bankinstituten in Niederösterreich und Wien gibt es nun eine rekordverdächtige Belohnung für Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen. Wie die nö. Landespolizeidirektion am Montag bekannt gegeben hat, sind 100.000 Euro als Belohnung ausgesetzt.

Der Schließfach-Coup geht als eines der lukrativsten Verbrechen in die österreichische Kriminalgeschichte ein. Die gewieften Täter haben in einer konzertierten Aktion am 13. November zwischen 18 und 23.30 Uhr in drei Bankfilialen in Klosterneuburg, Mödling und Wien-Döbling Bargeld, Schmuck, Diamanten, Gold und andere Kostbarkeiten in zweistelliger Millionenhöhe erbeutet. In der Bank Austria in Klosterneuburg knackten die Kriminellen 29 Schließfächer, in der Raiffeisenbank Mödling 31 und in der Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling nochmals acht Safes.