1.000 Euro Zinsen pro Tag: Kredit-Hai wurde verurteilt

Für die Vergabe von Privatkrediten mit Wucher-Zinsen ist am Dienstag ein 44-jähriger Mann zu einer bedingten Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Seit dem Jahr 2016 soll der Mann an Menschen, die sich in einer finanziellen Zwangslage befanden, Geldsummen verliehen und horrende Zinsen verlangt haben. Ein Mann zahlte etwa 1.000 Euro Zinsen pro Tag.

Einem Mann verlieh er zunächst 45.000 Euro mit einer Zinsrate von zwölf Prozent, danach erfolgte ein weiterer Kredit in der Höhe von 100.000 Euro, wo der Betroffene 7.000 Euro Zinsen monatlich zahlen musste. Im November 2019 bekam ein Mann 18.000 Euro von dem 44-Jährigen.