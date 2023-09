Beste Flugbedingungen

„Der Waschberg wurde für dieses internationale Event ausgewählt, weil er ein ideales Flugfeld bot“, schildert Redl, die sich für die Sonderausstellung in die geschichtlichen Details eingelesen hat. „Er ist hoch genug zum Fliegen und läuft in einer Ebene aus, perfekt für die Landung also. Auch wenn man nicht damit gerechnet hatte, dass sie Flugzeuge tatsächlich so weit fliegen würden“, muss Redl lachen.

Wobei sich erst in der Luft zeigte, wie gut die Segelflieger tatsächlich durchdacht waren. „Sie waren alle selbst gebaut“, schildert Redl. Besonders bei Studenten war das ein beliebtes Hobby; die „Akaflieg“ war eine der wichtigsten Vereinigungen, der viele junge Mitglieder angehörten. Für die Teilnahme am Wettbewerb wurden die Segelflieger zerlegt und mit Pferdefuhrwerken oder per Bahn ins Weinviertel transportiert.