100.000 Österreicher haben keine Versicherung

Der Fall einer schwangeren Irakerin, die im AKH nur gegen Bargeld untersucht und danach einfach weitergeschickt wurde, sorgt weiter für Aufregung. Das Krankenhaus hat mittlerweile Fehler eingeräumt und gelobt Besserung. Doch die schwangere Irakerin ist kein Einzelfall.

Die medizinische Versorgung in Österreich gilt zwar weltweit als eine der besten. Knapp 100.000 Menschen scheitern dennoch an der wichtigsten Hürde: Sie haben keine Krankenversicherung.

„Die Gründe dafür sind vielfältig“, sagt Markus Schenk, Sozialexperte der Diakonie und Leiter der Armutskonferenz. Eine der größten Gruppen sind armutsgefährdete Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Schenk: „Viele sind alleinerziehende Mütter, die überlegen, ob sie das nächste Monat Versicherung oder die Miete zahlen.“ Auch Frauen, die stets beim Partner mitversichert waren, stehen nach einer Scheidung oft kurz ohne Versicherung da.

Eine zweite große Gruppe sind Beschäftigte auf dem Schwarzmarkt. Sie stammen meist aus Osteuropa, arbeiten als Arbeiter am Bau oder als Putzfrau in Wohnungen und sind in ihren Heimatländern versichert. „Passiert hier ein Notfall, ist Polen weit entfernt“, sagt Schenk.

Aber auch junge Menschen in Übergangsphasen, etwa vor oder nach dem Studium können kurzfristig nicht versichert sein. Einen eher geringer Anteil machen Menschen aus, die sich illegal in Österreich aufhalten.

Durch die Grundversorgung der Asylwerber und die einheitliche Mindestsicherung ist die Zahl der Nichtversicherten zurückgegangen. Allerdings: „Leute in ländlichen Gebieten, die Anspruch auf die Mindestsicherung hätten, nehmen sie oft aus Scham nicht an“, sagt Schenk.