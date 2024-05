Zwei überforderte Alpinisten in OÖ aus Klettersteigen geborgen

Zwei Mal haben am Samstag im oberösterreichischen Salzkammergut offensichtlich überforderte Alpinisten von Hilfskräften aus Klettersteigen geborgen werden müssen. Ein 38-jähriger Deutscher bekam im ersten Drittel des Laserer Alpin Klettersteigs am Vorderen Gosausee solche Angst, dass er nicht mehr weiter konnte. Bergretter seilten ihn mit einem Mannschaftszug zum Wanderweg ab, informierte die Polizei. Der Klettersteig hat die Schwierigkeitsstufe C (schwierig).

Von Polizeihubschrauber aus Wand geborgen

In Steinbach am Attersee wollte eine in Wien lebende Bulgarin mit zwei Freunden über einen Klettersteig auf den 1.261 Meter hohen Mahdlgupf aufsteigen, der mit D/E (sehr bis extrem schwierig) bewertet ist. Dabei gingen der 37-Jährigen die Kräfte aus. Einmal verlor sie den Halt, die Sicherung am Steig verhinderte aber einen Absturz. Daraufhin setzten die Kletterer einen Notruf ab. Die Bulgarin wurde vom Polizeihubschrauber mit einem Seil aus der Wand geborgen und ins Tal geflogen. Die Begleiter beendeten danach den Steig.