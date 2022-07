Zwei Landwirte in Oberösterreich tödlich verunglückt

Ein Bauer ist Montagnachmittag mit seinem Traktor auf einer abschüssigen Wiese in Kollerschlag (Bezirk Rohrbach) ums Leben gekommen. Die Zugmaschine geriet ins Rutschen und überschlug sich. Der 68-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Beim Reinigen einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach seines Hofes in Andorf (Bezirk Schärding) ist am Abend ein 58-Jähriger sieben Meter abgestürzt. Reanimationsversuche durch Rettung und Notarzt blieben erfolglos, so die Polizei.