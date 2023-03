Zwei Kleinkinder in Oberösterreich mehrmals von Hund gebissen

Am Samstag ist es neuerlich zu einer Hundeattacke auf Kinder im Bezirk Perg gekommen.

Nachdem erst am Samstag ein 11-Jähriger von einem Hund ins Gesicht gebissen wurde, sind zwei Kleinkinder Samstagmittag in Rechberg im Bezirk Perg in Oberösterreich mehrmals von einem Hund gebissen worden.