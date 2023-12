Zu viel Strom in Oberösterreich: Einspeisestopp für PV-Anlagen

Man habe bereits Maßnahmen ergriffen, um die Engpässe im Stromnetz zu beseitigen. Diese seien in der Regel "Operationen am offenen Herzen der Stromversorgung" und entsprechend langwierig bzw. aufwendig, so der Betreiber.

Die Netz Oberösterreich werde in den kommenden Jahren mehr als 2 Mrd. Euro in den Ausbau der Energienetze investieren.