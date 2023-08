Zu viel Strom aus PV-Anlagen eingespeist: Stromausfall in oö. Ortschaft

Deshalb kündigte der Strom- und Gasnetzbetreiber des Energie-AG-Konzerns nun in einer Presseaussendung am Freitag regelmäßige Kontrollen an und bei Missachtungen komplette Abschaltungen von Kundenanlagen an.

Immer stärker ausgelastet

Als Grund für sein Vorgehen führte der Netzbetreiber an, dass durch das Einspeisen von PV-Strom die Ortsnetze immer stärker ausgelastet werden: "Um möglichst vielen Kunden die Möglichkeit der eigenen Stromerzeugung in einer PV-Anlage zu bieten, wird bereits vor der Errichtung die Lieferung ins Netz begrenzt. Halten sich einzelne Kunden nicht daran, kann es zu einer Sicherheitsabschaltung des gesamten Ortsnetzes kommen."

➤ Mehr dazu hier: Umwidmungen in OÖ: Experte kritisiert Preisdeckel für Baugrund