Zoo Schmiding: Nachwuchs bei Lemuren-Familie

Kurz vor dem Muttertag hat es Nachwuchs bei den Schwarz-weißen Varis - eine Lemurenart - im Zoo Schmiding gegeben. Für die Mutter bedeutet das Stress. Denn anders als andere Affen, die meist nur ein Jungtier zur Welt bringen, gebären die Schwarz-weißen Varis meistens Zwillinge und ihre Aufzucht ist reine Frauensache.

Geboren hat die rund 60 Zentimeter große Mutter Vari ihren Nachwuchs in einer mit Stroh gefüllten Box. Denn Varis bauen als einzige Primaten ein Nest. Dort hält sich der völlig unselbstständige Nachwuchs, der gerade mal in eine Hand passt, versteckt. Nur ab und zu trägt ihn die Mama ähnlich wie Katzen im Maul herum und „parkt“ ihn in einem geschützten Geäst, während sie auf Futtersuche geht.