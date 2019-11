Wels ermittelte Standort von kurzzeitigem KZ

Die Stadt Wels hat die Geschichte eines Konzentrationslagers aufarbeiten lassen, das 1945 für wenige Wochen auf dem Areal des heutigen Messegeländes bestand. Mithilfe eines Zeitzeugen wurde der Standort des ehemaligen KZ ausgemacht, dem rund 200 Tote zuzuordnen sind.

Nachzulesen sind die jüngsten Erkenntnisse in einem Aufsatz des Historikers Florian Freund, der Teil des 2020 erscheinenden vierten Bandes der Reihe „ Nationalsozialismus in Wels“ ist. Demnach bestand das Lager Wels II von 25. März bis 13. April 1945. 1.000 Häftlinge kamen aus Mauthausen, weitere 1.000 aus dem Lager Ebensee.

"Reichsnährstandshalle"

Der genaue Standort des Lagers war bisher unklar. Nun wurde es in der 1938 am Welser Messegelände errichteten „Reichsnährstandshalle“ ausgemacht. Dort wurden die Häftlinge ohne Küche oder Sanitäranlagen, nur mit Stroh am Boden untergebracht. Das Gebäude, das später „Halle der Nationen“ hieß, wurde 1984 durch Brandstiftung zerstört.