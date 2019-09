„Perspektivensuche“ zu geheimen Nazi-Stollen auf KZ-Gelände

Etliche Dokumente seien bislang nicht bekannt, erklärt sie im KURIER-Gespräch. Andere Aussagen in der Doku bestritt Glück bereits am Montag. So wurde im Film behauptet, dass im April 1945 18.500 Häftlinge in den Nazi-Lagern in Gusen von einem Tag auf den anderen aus den Bestandslisten verschwunden seien. Eine Datenbank in der Gedenkstätte belege aber, dass in Gusen immer rund 23.000 Menschen gefangen gehalten wurden.

Neuen Dokumenten sei man aber immer aufgeschlossen, sagte Glück. Deshalb berief sie für Montag einen „Perspektiven-Workshop“ ein. In dieser Runde werden Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, Vertreter der Bundesimmobilien-Gesellschaft als Eigentümer und die Repräsentanten der Gedenkkomitees die neue Lage besprechen.