Wurzeralm stellte frühzeitig Skibetrieb ein

Stille herrscht hingegen auf der Wurzeralm: Denn bereits in der Vorwoche schloss das Skigebiet bei Spital am Pyhrn seine Skilifte – und das trotz guter Schneelage.

Überraschend kommt dieses frühe Ende nicht. Schon im November kündigten die Betreiber an, dass ein früheres Aufhören der Skisaison möglich sei. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die pandemiebedingte, wirtschaftliche Situation rechtfertigt betriebswirtschaftlich aktuell keine Fortführung“, so Helmut Holzinger, Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, in einer neuerlichen Aussendung.