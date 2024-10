Wolfgang Hattmannsdorfer: Vom Schulmilchbub zum Generalsekretär

In Wien sorgte die Nominierung von Hattmannsdorfer doch ein wenig für Aufsehen. Wer soll das sein, der aus dem Sozialressort in OÖ an die Spitze der Wirtschaftskammer kommt?

Die Sachleistungskarte für Asylwerber kommt aus Oberösterreich, auch die Verpflichtung zur sozialen Arbeit. Flüchtlingsorganisationen kritisieren manches als " Showpolitik ", aber Hattmannsdorfer kann tatsächlich auf ein stark verbessertes Angebot an Integrations- und Sprachkursen in Oberösterreich verweisen. Und die Karte wird auf Österreich ausgerollt. Asylpolitik Marke Hattmannsdorfer.

Showpolitik, Karrierestreben, harte Kante. Diese Zuschreibungen gibt es für Hattmannsdorfer. Und ja, im traditionell "roten" Sozialbereich in Oberösterreich, den Hattmannsdorfer in seinen langen Jahren als ÖVP-Landesgeschäftsführer und Verantwortlicher für viele Wahlkämpfe, oft kritisiert hatte, war die Angst vor dem erstmaligen "schwarzen" Landesrat groß.

Umsetzungsstärke, kluges taktisches Vorgehen, ehrliche Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Betroffenen, Austausch mit den Playern auf Augenhöhe, hingehen und zuhören, dazu kreative Ansätze und das so oft strapazierte - aber von Hattmannsdorfer tatsächlich mutig geprägte - "Out of the box"-Denken: Das hat ihm rasch die Anerkennung auch im sogenannten "anderen Lager" gebracht. "Er redet nicht nur, sondern setzt auch um", sagt man in OÖ über ihn.