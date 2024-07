Hattmannsdorfer will in Wien "ein Oberösterreicher bleiben"

Das kam für viele am frühen Abend des Mittwochs überraschend: Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) wird Generalsekretär der Bundeswirtschaftskammer und löst in dieser Funktion Karl-Heinz Kopf am 1. Jänner 2025 ab.

Für Oberösterreich bedeutet das, dass spätestens im Oktober, nach den Nationalratswahlen, bei denen Hattmannsdorfer einen fixen Listenplatz haben wird, ein neuer Landesrat oder eine neue Landesrätin für den Bereich Soziales und Integration benötigt wird.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Donnerstag angekündigt, dass die Nachfolge am Freitag im Landesparteivorstand und Landtagsclub geregelt und am Nachmittag präsentiert wird. Er habe eine klare Vorstellung, wolle das aber erst nach den Beschlüssen in den Gremien kommunizieren, sagte Stelzer.

Plakolm und Wöginger als Kandidaten

In Frage kommen soll etwa Claudia Plakolm. Die Staatssekretärin aus Oberösterreich gilt einerseits als enge Vertraute von Stelzer. Und hat überdies zuletzt ihre Beziehung zum ÖVP-Bürgermeister von Neustift, Christoph Bauer, öffentlich gemacht. Eine Rückkehr nach Oberösterreich könnte für die Linzerin, die im Dezember 30 wird, angesichts der Unsicherheit über eine künftige Regierungsbeteiligung der Volkspartei eine sichere Bank darstellen.