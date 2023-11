OÖ: Erster Abschuss von Wolf, Ort bleibt zum Schutz der Jäger geheim

In Oberösterreich ist in der Nacht auf Donnerstag der erste Wolf - genauer gesagt eine Wölfin - seit Inkrafttreten der neuen Wolfsmanagementverordnung am 1. Juli erlegt worden.

Das Tier war bereits dreimal von Menschen vergrämt worden, nachdem es sich ihnen genähert hatte, und war seit 30. Oktober zum Abschuss freigegeben. Eine DNA-Analyse soll klären, ob die Wölfin auch für die Risse verantwortlich war.

