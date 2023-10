Menschen genähert: Wolf im Mühlviertel zum Abschuss freigegeben

Am 24. Oktober war ein Mann in Königswiesen bei Mäharbeiten von einem Wolf überrascht worden. Er brachte sich im Auto in Sicherheit. Am 28. Oktober begegnete eine junge Frau auf dem Heimweg von einer Bushaltestelle in Schönau im Mühlkreis einem Wolf. Die 20-Jähriger vertrieb das Tier durch Schreien. Und am 29. Oktober schließlich näherte sich ein Tier einem Einfamilienhaus in Unterweißenbach, der Besitzer des Hauses verscheuchte es ebenfalls durch lautes Rufen. Damit seien die Voraussetzungen für die laut Wolfsverordnung definierten Voraussetzungen für eine Erlaubnis zum Abschießen gegeben. Die betroffenen Jagdreviere wurden laut der Landesrätin am Montag darüber informiert.