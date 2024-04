Digitalisierung und KI: "Europa ist abgehängt, aber abhängig"

"Wir haben in den vergangenen zehn Jahren alles das nicht gemacht, was es für eine digitale Allgemeinbildung braucht. Wir haben es nicht geschafft, dieses Thema in die Breite zu bringen." Wolf Lotter ist Journalist, gefragter Redner und erfolgreicher Buchautor.

Soeben ist sein neues Werk "Echt. Der Wert der Einzigartigkeit in einer Welt der Kopien" erschienen. Die Angst vor Transformation, vor Digitalisierung und vor Künstlichen Menschen stecke in den Menschen drin, so Lotter.