Wo das reale Oberösterreich auf Fantasie trifft

Eher vage in der Beschreibung bleibt auch Reinhard Kaiser-Mühlecker. „Ich denke, es regt die Fantasie der Leser an. Es ist nicht so entscheidend für mich, dass ich genaue Ortsnamen nenne.“ Dabei kann der Autor sehr präzise werden – vermeintlich: Eines seiner ersten Bücher, in dessen Zentrum ein Bauernsohn steht, trägt den Titel „Magdalenaberg“. Ein Hinweis auf den Namensvetter im Traunviertel? Mitnichten. Viele glauben, es handle sich um den Magdalenaberg in Kärnten, so der Autor: „Es macht jeder Leser sein eigenes Buch daraus, verbindet es mit seiner Geschichte, seiner Fantasie und seinen Erfahrungen.“

Charakterköpfe

Trotz vager Verortungen ist Kaiser-Mühleckers Werk auch eine Annäherung an die Identität der Oberösterreicher. „Ich habe es ein paar Mal versucht. Mal empfinde ich sie als viel grausamer, als ich sie beschreibe, und dann habe ich wieder eine Begegnung, die mir zeigt, wie herzlich und freundlich sie sind“, so Kaiser-Mühlecker. „Der Mensch ist eben vieles und nie eindimensional, ob in China, Deutschland oder hier – aber immer auf eine spezielle Weise, geprägt durch Geschichte, Mentalität und auch durch die Landschaft. Das ist der Reiz der Welt.“