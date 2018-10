Linz ist ein beliebter Krimihotspot

Dafür stattet er seine Geschichten mit historischem Adress- und Fotomaterial aus. Die fiktive Geschichte soll plausibel werden, indem er sie in einen realen Hintergrund wie Orte, Lebenseinstellungen, Zigarettenmarken stellt. Buchners aktuellstes Buch „ Donau Dämmerung“ erschien vergangenen Juni. Tatort und Hauptschauplatz ist die Linzer Südtiroler Straße nahe des Hauptbahnhofes im Jahr 1939. Nebenschauplatz ist die Mozartstraße. Der Tatort vom Vorgängerroman „Der Fall Schinagl“ liegt 1935 am Südbahnhofmarkt. Ein weiterer Ort ist das alte Rathaus am Hauptplatz. „Dort war die Polizei stationiert, die dann in die Mozartstraße übersiedelt ist.“ Außerdem baut Buchner das heutige Voest Gelände ein, wo sich ein Dorf befand. „Auch Linzer Ausflügler sind hierhergekommen.“

Vorüberlegungen zu einem neuen Buch gibt es bereits. „Es soll zeitlich weitergeführt werden und spielt im Zweiten Weltkrieg“, erzählt er. „Manche Figuren entwickeln sich weiter.“ Dass sich Krimis auch für Kurzgeschichten eignen, hat Ernst Schmid von der Linzer Gruppe „Krimi sieben“ mit seinem Buch „ Denk ermittelt in Linz“ unter Beweis gestellt. Er ließ seine Hauptfigur, Kommissar Kurt Denk, quer durch Linz 30 Fälle in nur einem Buch mit 180 Seiten lösen. Einen brisanten Fall beschreibt Thomas Baum in „Tödliche Fälschung“. Ein Musiker des Linzer Kammerorchesters wird hinter den Kulissen des Konzerthauses ermordet aufgefunden.

Auch die Linzer Juristin Sophia Scheer rückt ihre Heimatstadt in Szene. „Der Tote am Urfahraner Markt“ spielt in einem Hotel in St. Magdalena im Norden der Stadt. Ermittelt wird auch am Urfahraner Markt zwischen Grillhendl, Bierseidln und Zuckerwatte.