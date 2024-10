Studie zeigt: Industrie in Oberösterreich "sehr pessimistisch"

" Die Grundstimmung der Industrie Oberösterreichs ist schlecht. 33 Prozent blicken mit Sorge, 37 Prozent mit Skepsis auf die kommenden zwölf Monate, das sind also insgesamt mehr als zwei Drittel." So fasst Paul Eiselsberg , IMAS-Direktor die Studie zusammen, die sein Institut im Auftrag der Wirtschaftskammer Oberösterreich erstellt hat.

Befragt wurden dazu 76 Bosse großer Industrieunternehmen aus Oberösterreich, deren Meinung wurde zu einem "Zukunftsbarometer 2030" zusammengefasst. Und Erich Frommwald, Spartenobmann für die Industrie in der OÖ-Wirtschaftskammer leitet aus dieser Studie einen "akuten Handlungsbedarf" ab.

Denn die Industrie ist ein wesentlicher Faktor in Oberösterreich. 125.000 Menschen arbeiten in der Industrie, ein Drittel aller Industrielehrlinge Österreichs wird in Oberösterreich ausgebildet, mit 55 Milliarden Euro setzt die Industrie in OÖ 22 Prozent der nationalen Industrieproduktion ab.

In die falsche Richtung

Warum die Firmenbosse so negativ in die nahe Zukunft blicken? „58 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich der Wirtschaftsstandort in den vergangenen drei bis vier Jahren nicht in die richtige Richtung entwickelt hat", erläutert Eiselsberg. Nur 29 Prozent würden eine Entwicklung in die richtige Richtung sehen.

Ein Thema steht ganz oben: Die überbordende Bürokratie (89 Prozent) wird als großer problematischer Faktor gesehen, hinzu komme der schwierige Arbeitsmarkt (75 Prozent) und die eingehobenen Steuern und Abgaben (63 Prozent).