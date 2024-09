Metalltechnische Industrie: Bis zu 8.500 Jobs dürften heuer gestrichen werden

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn diese Betriebe haben zugleich im Ausland 5.000 neue Stellen in den vergangenen sechs Monaten an bereits bestehenden Standorten geschaffen, vor allem in Osteuropa.

Besserung unwahrscheinlich Laut Knill habe seine Branche seit 2009 kein Wachstum mehr gesehen und befindet sich in einer Rezession. „Es besteht keine Aussicht auf Wachstum. Wenn der Ausblick nicht gut ist, wird auch weniger investiert“, sagt Knill. Fast 80 Prozent der Betriebe halten eine Besserung der Nachfragesituation im nächsten Halbjahr für sehr unwahrscheinlich. „Es ist erschreckend, dass jedes zweite Unternehmen heuer ein negatives Ergebnis erwartet“, sagt Knill. „Wir haben zwei Themen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv beeinflussen, das eine sind die Energiekosten und das andere sind die Personalkosten.“ So seien die kollektivvertraglichen Löhne in Österreich im Europa-Vergleich um das Doppelte gestiegen und im Vergleich mit Deutschland um das Dreifache.

© APA/HELMUT FOHRINGER Christian KNILL, FMTI-Obmann

Lohnstückkosten sind gestiegen „Wir haben in den vergangenen Jahren bei den Personalkosten an Wettbewerbsfähigkeit verloren“, sagt Knill. „Wir haben es in der Vergangenheit immer geschafft, die KV-Erhöhung durch Produktivitätssteigerungen auszugleichen, in den vergangenen zwei Jahren aber nicht mehr.“ Folglich sind auch die Lohnstückkosten gestiegen. Da im vergangenen Jahr der Kollektivvertrag für die Metalltechnische Industrie über zwei Jahre abgeschlossen wurde, kommt es heuer zu keinen Verhandlungen („Herbstlohnrunde“).

Härteklausel „Wir haben beschlossen, dass wir für den KV die rollierende Inflation plus ein Prozent heranziehen“, sagt Knill. Unternehmen, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, können über die sogenannte Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel im Kollektivvertrag einen Abschlag von der Erhöhung bekommen. Im vergangenen Jahr haben etwa 80 Betriebe diese Klausel in Anspruch genommen. „Heuer sind rund 30 Prozent der Betriebe der Meinung, dass sie die Klausel in Anspruch nehmen werden“, sagt der steirische Industrielle.