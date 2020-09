Wieder Schule in OÖ: „Es wird sich schon alles einschwingen“

15.074 Kinder sitzen zu Hause bereits auf Nadeln und sind gespannt, was am Montag passieren wird, denn dann heißt es für die Taferlklassler in OÖ: Schulstart. Auf sie und ihre Eltern warten neben dem neuen Alltag zusätzliche Herausforderungen aufgrund Corona. Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) beruhigt jedoch am Mittwoch: „Es wird sich schon alles einschwingen.“

„Der Unterricht zwischen dem Hineingehen und Hinausgehen ist das wichtigste“, sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer in der Pressekonferenz. Während der Ausführungen wird jedoch klar: Corona reicht fast in jeden Bereich des Schulalltags hinein.