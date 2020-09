„Vollbetrieb im Herbst ist das erklärte Ziel“

Walter Aichinger, Präsident des oö. Roten Kreuzes, lobt ebenfalls das Ampelsystem: „Es ist gut, dass hier sehr lokal und regional reagiert werden kann.“ Und er nennt den Schulstart in Deutschland als Vorbild: „Dort tragen die 10- bis 14-Jährigen in einigen Bundesländern genau zwei Wochen lang Masken, danach nicht mehr. Damit bannt man eine wirkliche hohe Ansteckungsgefahr, speziell von all jenen, die aus dem Ausland zurück in die Schulen kommen.“