„Wie in den USA, Wodka aus Limoflaschen“

Jene, die es besonders betrifft, dürfte das baldige Alkoholverbot im Linzer Hessenpark noch nicht interessieren. Mit unsanftem Unterton wurde dem KURIER-Reporter beim vormittägigen Lokalaugenschein empfohlen, sich zu entfernen. Der unwillige, mit Bierdose bestückte Interviewpartner war aufgekratzt. Er und andere Anwesende wurden von einem schwer betrunkenen jungen Mann von einer Wiese aus lautstark beschimpft.

Schon im Juni soll im historischen Park am zentralen Hessenplatz alles anders werden. Wie berichtet, haben sich Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl geeinigt, an drei Linzer Hotspots Schutzzonen einzurichten. Am Hessenplatz soll zudem ein Alkoholverbot verordnet werden. Die Reaktionen darauf sind in der Umgebung zwiespältig.

„Das wird wie in den USA. Die Leute werden den Wodka aus Limoflaschen trinken. Das zu kontrollieren wird schwierig“, macht sich Günther Krämer Gedanken. Er hat den Imbissstand am Hessenplatz von der Stadt Linz gepachtet. Informationen über das Alkoholverbot hat er noch nicht bekommen.