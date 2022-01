Wider die provinzielle Kleinheit

Leitl: „Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, was Putin fordert. Er fordert nur eine Sache. Sicherheit für Russland. Er will nicht 400 km vor Moskau NATO-Raketen stationiert haben. Er will eine Antwort, und es wird ausweichend geantwortet. Geben wir Russland Sicherheit, der Ukraine garantierte Unabhängigkeit und Europa einen Kooperationspartner zurück, was Amerika derzeit nicht so wünscht. Wenn wir zu einer Kooperation mit Russland kommen, haben wir auch die Chance, Russland wieder an Europa zu binden. Ich sehe, dass die Weichen in Russland Richtung China gestellt sind.“ Europa knalle mit einer angedrohten Ausweitung der Sanktionen den Russen die Tür vor der Nase zu. Wenn sich Russland mit China verbünde, würde es für Europa und in der Folge auch für Amerika sehr schwierig.