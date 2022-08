Weiterer Zugunfall: Auto in OÖ mit Zug kollidiert

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Pühret (Bezirk Vöcklabruck) ist Donnerstagvormittag ein 41-Jähriger mit seinem Pkw mit einem Regionalzug kollidiert. Der Wagen wurde über eine Böschung in eine Wiese geschleudert. Der Lenker konnte sich selber aus dem total beschädigten Auto befreien. Er wurde von der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Der Zugführer sowie die zwölf Passagiere blieben unverletzt, so die Polizei.