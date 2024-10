Klein, aber fein: "Boutique-Wein" aus Oberösterreich im Kommen

Das Areal und die Gebäude erzählen Geschichte, wurde doch der Betrieb vor 700 Jahren erstmals erwähnt. Seit 2003 bauen die Schwestern nun vor Ort Wein an, begonnen hat alles mit einem Kuraufenthalt ihres Vaters in Baden.

Am eigenen Hof als Versuch begonnen

"Dort wollte er plötzlich einen Weingarten kaufen und hat sich dann doch entschlossen, es bei uns zu versuchen", lacht Irene Wurm, die eigentlich BWL und Kunstgeschichte studiert und nach Stationen im Marketing rund um den Globus wieder zurück nach Hause gefunden hat: "Ich musste erst lernen, sesshaft zu werden."

Nun leben die Schwestern samt Familien und die Eltern gemeinsam am Hof in Oberösterreich. Der Senior werkelt auch an diesem sonnigen Montag mit, nimmt seine Töchter in den Arm und sagt: "Die beiden sind meine Chefs".