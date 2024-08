Frühstart in die Weinlese: Der Jahrgang 2024 ist speziell

Auffällig ist aber ohnedies etwas anderes, und das ist wiederum in allen Bundesländern gleich: Der Frühstart in die Lese .

Uneins sind sich die heimischen Weinbauern bloß wegen der zu erwartenden Menge: Während man in Niederösterreich und im Burgenland von etwas geringerem Ertrag als im Vorjahr ausgeht, erwarten sich die steirischen Winzer eine größere Ernte als 2023, auch wenn es keine Rekordmenge sein werde.

Das macht den Wein heuer doch sehr speziell: Um sieben bis zehn Tage früher geht es heuer etwa mit der Lese in der Steiermark los, die Haupterntezeit erwartet Werner Luttenberger , Geschäftsführer von Wein Steiermark, um den 10. September. Üblicherweise findet sie eine gute Woche später statt.

Schon jetzt, Ende August, läuft die Lese für jene Sorten, die für den Sturm benötigt werden. Ursache für den früheren Start ist, wie könnte es auch anders sein, das ungewöhnlich warme und sonnige Jahr, speziell der heiße Sommer, der sich fortsetzt.

Wie viel Ertrag erwartet wird

Das macht es nötig, recht früh am Tag in den Weinberg zu gehen, um die Trauben bei Morgentemperaturen zu ernten: Sie sollten dabei nämlich noch kühl sein. An die 200.000 bis 210.000 Hektoliter erwartet Luttenberger heuer, das wäre um rund fünf bis zehn Prozent mehr als 2023 mit einer Menge von rund 190.000 Hektolitern.