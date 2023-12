Eine Weihnachtsgeschichte: Bart Ischl und das historische Krippenspiel

Eines der bekanntesten und beliebtesten Mundart-Weihnachtslieder, "Es wird sho glei dumpa", wird auch dem Geist des Bad Ischler Krippenspiel zugerechnet. Dieses 1884 veröffentlichte Weihnachtslied soll der oberösterreichische Pfarrer Anton Reidinger bereits in den 1860-er-Jahren verfasst haben. Und in der Zeit war dieser eben mit dem Bad Ischler Krippenspiel unter dem damaligen Pfarrherren Ferdinand Auböck befasst.

Jedenfalls gab es bewegte Zeiten für das Bad Ischler Krippenspiel, immer wieder drohte es, ganz in Vergessenheit zu geraten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges findet das Krippenspiel nun alle vier Jahre statt – derzeit unter Obmann Martin Stögner. Mit sehr viel Freude bereiten sich derzeit über 50 Darstellerinnen und Darsteller im Salzkammergut auf die neue Krippenspiel-Zeit vor.

Vier Vorstellungen sind in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Bad Ischl angesetzt. Die Erste am 26. Dezember, zwei Mal wird am 30. Dezember gespielt, einmal zu den Heiligen Drei Königen am 6. Jänner. Und am 7. Jänner lassen sich die Männer wieder ihre langen Bärte abschneiden.