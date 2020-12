Weihnachtliche Wunderwelt

Die Krippenschnitzer werden in Ebensee „Schnegerer“ genannt, es waren historisch vor allem die Arbeiter in der Saline und die Holzknechte, die ihre freie Zeit dafür nutzten. Zur Zeit von Kaiser Josef II. (1780–1790) war das Ausstellen von Weihnachtskrippen verboten. Die Ebenseer waren immer schon rebellisch und unterliefen die Anweisung, indem sie Hauskrippen schnitzten. Als Vorbild diente die Schwanthaler-Krippe in der Kirche von Altmünster, sie gilt als die Mutter der Hauskrippen. Bis heute zeichnen Ebensee und Altmünster eine Reihe von Hauskrippen aus, die normalerweise im Rahmen der Kripperlroas auch öffentlich zugänglich sind. Wegen Corona kann die Natmessnig-Krippe aber heuer nicht besichtigt werden.

Bis Maria Lichtmess

Die Krippen bleiben bis Maria Lichtmess am 2. Februar aufgebaut. An diesem 40. Tag nach Christi Geburt endet die Weihnachtszeit, die Tage werden spürbar länger, es beginnt das Bauernjahr, früher wechselten an diesem Tag die Knechte und Mägde die Höfe.

Im Haus Natmessnig ist für das Weiterleben der Krippentradition gesorgt. Sowohl der Sohn als auch der Enkel zeigen reges Interesse am familiären Kunstwerk.