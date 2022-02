Was hinter einer Pralinenschachtel steckt

„Ich hatte jahrelang eine Vision“, sagt Wenschitz, der gelernter Bäcker- und Konditormeister sowie Schokoladesommelier ist. Nun hat sich sein Traum mit viel harter Arbeit erfüllt: Im Jahr 2000 gab er seine Café-Konditorei in Wels auf, um sein Elternhaus in ein Schokoparadies zu verwandeln. Nun sei daraus nicht nur eine gläserne Fabrik, in der man den 30 fleißigen Mitarbeitern auf die Finger schauen kann, sondern auch ein Museum entstanden.

Dort lernt man bei einer Führung so einiges. Etwa, dass der Ursprung von Schokolade mindestens 5.300 Jahre zurückliegt. Oder dass es 30 verschiedene Kakaosorten gibt, dazu hunderte Kreuzungen. Und dass bei der Fermentierung der Kakaobohnen bis zu 600 Aromen entstehen können – nur bei Kaffeebohnen sind noch mehr möglich, nämlich 800.