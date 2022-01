Nach Corona-Hamsterkäufen: Österreicher essen wieder weniger Schokolade

In schwierigen Zeiten ist nicht nur Klopapier, sondern auch Nervennahrung gefragt: Diese Devise haben sich die Österreicherinnen und Österreicher im ersten Coronajahr zu eigen gemacht und Schokolade gehamstert. Die Verkäufe von Tafelschokolade zogen 2020 um 10 Prozent an. Im vergangenen Jahr habe sich der Markt dann um genau diese 10 Prozent wieder zurückentwickelt und liege nun bei etwa 180 Mio. Euro, sagte der Österreich-Chef von Ritter Sport, Wolfgang Stöhr. "Was 2020 gekauft wurde, wurde 2021 gegessen."

Anders als bei anderen Agrarprodukten und Rohstoffen ist der Preis von Kakao im Vorjahr sogar leicht gefallen, allerdings machen Logistikprobleme, Knappheit bei Verpackungsmaterial und hohe Energiepreise die Herstellung teurer, was auch Konsumentinnen und Konsumenten zu spüren bekommen dürften. Stöhr kann einen Preisanstieg bei Schokolade im Supermarkt nicht ausschließen, wie er im APA-Gespräch sagte.