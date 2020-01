Warum Bäcker wieder auf traditionelles Handwerk setzen

Anders als in herkömmlichen Backstuben beginnt der Arbeitstag bei Gragger & Cie in der alten Mühle in Ansfelden erst um sechs Uhr in der Früh. Das liegt daran, dass die Mitarbeiter die Teige erst morgens aus Mehl, Wasser, Salz und manchmal etwas Öl oder Butter zubereiten, den Sauerteig einrühren und dann etliche Stunden im Kühlraum ruhen lassen.

So hat der Sauerteig Zeit, sich zu entwickeln und dem Brot seinen unvergleichlichen Geschmack zu verleihen. „Wir haben nur eine Misch- und eine Teigteilmaschine, der Rest passiert alles händisch“, sagt Bäckermeister Helmut Gragger sichtlich stolz. Der aus Strobl am Wolfgangsee stammende Bäcker folgt seit über zwei Jahrzehnten seinen Idealen. Anstatt sein Leben lang in industriell betriebenen Backstuben zu arbeiten, hat er 1997 seinen Betrieb in Ansfelden bei Linz eröffnet. Sein Antrieb: die Rückbesinnung auf die ursprüngliche Art des Backens. Mittlerweile betreibt Gragger mehrere Filialen in Wien sowie in Berlin, im Senegal, in Uganda und Bangkok, eine weitere in der DR Kongo ist gerade im Aufbau.