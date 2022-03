Verkehrslandesrat Steinkellner: "Solange wir nicht Beamen, brauchen wir Straßen“

60 Bahnhöfe saniert

„Es werden allein in den nächsten vier bis fünf Jahren 60 Bahnhöfe hergerichtet“, so Stefan Holzer aus der Landesabteilung für die Gesamtverkehrsplanung. Einige Millionen werden in die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen investiert. Im Raum Wels müsse über eine S-Bahn-Infrastruktur nachgedacht werden, so die Anwesenden.

„Oberösterreicher sind zwar weiterhin häufig mit dem Auto unterwegs, der Mobilitätsgedanke verändert sich aber“, so Steinkellner. Auch die Einsparung von CO 2 solle vorangetrieben werden. Dazu brauche es Anreize für den Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsformen. Unter anderem sollen die Radhauptrouten Steyregg und St. Florian weiter forciert werden.

Eine Absage an den Straßenverkehr ist das alles aber nicht. „Solange das Beamen nicht erfunden ist, werden wir Straßen brauchen“, sagte Steinkellner. So werde bald der Spatenstich für den Tunnel bei Weyer (Bezirk Steyr-Land) erfolgen. Auch an der umstrittenen Osttangente – für das ein Trassenfreihaltungsbereich gesichert wurde – hält Steinkellner fest. „Bis das Projekt fertig ist, dauert es 15 Jahre. Deshalb dränge ich jetzt.“ Werde das Projekt nicht umgesetzt, werde Linz „im Verkehr ersticken“. Derzeit läuft die Prüfung beim Bund, in dessen Zuständigkeit das Projekt fällt.P. S.