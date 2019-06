Vereinschef zu Anzeige: „Wir haben nichts Falsches getan“

„Ich glaube, wir sind ein wertvoller Dienstleister im niederschwelligen Bereich für das Land. Es hätte mich gefreut, wenn wir von der Anzeige vorweg gehört hätten oder wenn man uns dazu befragt hätte“, sagte Gaiseder. Er sei überzeugt, nicht Falsches gemacht zu haben, die Prüfung durch die Staatsanwaltschaft werde das zeigen. Transparenz sei bei der Abwicklung der Zahlungen an oberster Stelle. „Wir waren uns immer bewusst, dass das heikel ist, wir sind ja nicht blöd“, so der Chef, des in vielen Sozialbereichen in Linz aktiven Vereins. Zum Wohnungslosengeld sagte er: „Wir rechnen jeden Monat mit der Landesregierung ab. Die Belege sind dreifach ausgefertigt, einmal in chronologischer Auflistung, einmal in alphabetischer Reihung und einmal mit der Unterschrift jener, die das Geld erhalten haben.“

Wolfgang Atzenhofer