Unbekannter klebte zwei Mädchen mit Superkleber aneinander

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag auf einer Hausparty in Taiskirchen (Bezirk Ried im Innkreis) mit Superkleber den Arm einer 17-Jährigen an den Mund einer 19-Jährigen geklebt. Die Ältere konnte sich zwar vom Arm lösen, doch ihr Lippen klebten so fest aneinander, dass sie ihren Mund nicht mehr öffnen konnte. Sie liegt im Spital, informierte die Polizei.

Die Freundinnen hatten am Samstag in Ried einen jungen Mann kennengelernt, der sie zu besagter Party mitnahm. Unter den Gästen befand sich auch jener Mann, der plötzlich auf den Arm der Jüngeren Klebstoff gab. Darauf presste er diesen auf den Mund der Freundin. Beide konnten sich zwar voneinander befreien, doch der Superkleber trocknete ein, worauf sie von einem weiblichen Partygast nach Ried zu ihrem Fahrzeug zurückgebracht wurden. Von dort fuhren die Freundinnen ins Krankenhaus Ried. Die Ältere wurde wegen ihrer Lippenverletzung eingewiesen. Die Polizeiinspektion Aurolzmünster bittet um Hinweise unter 059133/4242.