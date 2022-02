Vater und zwei Söhne in Wels vor Gericht: Anklage wegen versuchten Mordes

Nach einer unter Alkoholeinfluss massiv eskalierten Streiterei zu Halloween haben sich am Montag in Wels ein 66-Jähriger und seine beiden Söhne vor Gericht verantworten müssen. Dem Senior wird sogar Mordversuch zur Last gelegt. Er soll mit dem Auto auf einen Kontrahenten zugefahren sein. Er bekannte sich nicht schuldig und präsentierte seine eigene Version, laut der er das Opfer gewesen sei. Insgesamt wurden bei dem Vorfall mehrere Personen verletzt.

"I fia di nieder!"

Der Hauptangeklagte war an dem Tag mit 0,92 Promille intus im Auto unterwegs. In Ottnang (Bezirk Vöcklabruck) führte er aus dem Wagen heraus einen Disput mit einem anderen Betrunkenen und dessen Freund, die zu Fuß am Heimweg waren. Weil er die beiden Männer nicht in Ruhe ließ, öffnete einer der zwei die Wagentüre und beugte sich herein, so die Anklage. Der 66-Jährige soll aufs Gas gestiegen und den anderen rund 60 Meter mitgeschleift haben. Danach soll er noch einmal mit 25 bis 30 km/h auf seinen Kontrahenten zugefahren sein und geschrien haben "I fia di nieder!". Der andere konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Mann habe es "wahrscheinlich einem Schutzengel zu verdanken", dass er nur leicht verletzt worden sei, so die Staatsanwältin.