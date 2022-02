Alkolenker fuhr in Vorarlberg gegen Straßenschild

Bei der Kollision eines Autos mit einem Straßenschild und einem Baumstumpf am Sonntagabend in Nenzing (Bez. Bludenz) sind zwei Insassen verletzt worden. Der alkoholisierte 24-jährige Lenker sowie ein weiterer Mitfahrer blieben ohne Blessuren, informierte die Polizei. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Entgegenkommenden Pkw ausgewichen

Das Quartett war kurz nach 22.00 Uhr auf der Gampelüner Straße (L67) in Fahrtrichtung Nenzing unterwegs, als der 24-Jährige einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Dabei geriet er mit seinem Wagen über den rechten Fahrbahnrand. In weiterer Folge stieß das Auto gegen ein Straßenschild und kam auf einem Baumstumpf zum Stillstand.