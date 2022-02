22-Jähiger ging in Graz mit Messer auf Mann los

Sonntagabend kam es bei der Straßenbahnhaltestelle Laudongasse in Graz zu einem Polizeieinsatz. Dort soll ein Mann mit einem Messer angegriffen worden sein. Bei der Ankunft der Beamten konnte im dortigen Bereich ein 36-Jähriger angetroffen werden. Der Mann wies Schnitt- und Stichverletzungen im Hals- und Kopfbereich vor.

Bei der Erstbefragung konnte der Verdächtige, ein 22-Jähriger Grazer, vom Verletzten beschrieben werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 36-Jährige Grazer ins LKH Graz verbracht. Kurze Zeit später konnten Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) den Täter verhaften, und die Tatwaffe sicherstellen.

Verletzungen nicht lebensbedrohlich

Der 22-jährige Verdächtige stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Das Motiv ist noch unklar. Die Erstbefragung des Angreifers ist für Montag anberaumt. Die Verletzungen beim Opfer waren nicht lebensbedrohlich.

Am Wochenende war es in Graz zu mehreren Messerangriffen gekommen. In der Innenstadt hatten zwei jeweils 18-jährige Frauen in der Nacht auf Samstag zwei Männer attackiert und verletzt. Ein Räuber hatte mit einem Messer bewaffnet Freitagabend eine Trafik überfallen. Am Samstagnachmittag hatte ein 25-jähriger Grazer mit Fäusten und einem Messer zwei Bettler vor einem Supermarkt angegriffen.