Ein Steak aus Karfiol von der Schlosstaverne in OÖ

Verständlich, dass das täglich wechselnde Menü viele Stammgäste anlockt, darunter Mitarbeiter von Firmen aus der Umgebung. Viele Unternehmen in der Region werden auch direkt beliefert. An den Wochenenden finden sich zudem Genießer aus dem gesamten oberösterreichischen Zentralraum ein und erfreuen sich an den Spezialitäten je nach Saison mit Spargel, Schwammerln, Kürbis oder Wild.

Im Sommer laben sich Radfahrer und im Frühling und Herbst Wanderer, die den Arnulfweg begehen. Eben diesen haben wir in einer Morgenwanderung erkundet. Er ist neben dem Tassilo- und Guntherweg einer von drei nach Bayernherzögen benannten Wanderwegen in Neuhofen an der Krems.