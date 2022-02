Auf guten, frischen Fang aus

„Wenn wir Reinanken fischen wollen, wissen wir genau, wie und wo wir das tun müssen.“ Wildfangfische verbringen ihr gesamtes Leben im See, es wird auch nicht zugefüttert. Nahrungsgrundlage für die Jungfische sind tierisches Plankton, Muscheln und Schnecken. 22 oö. Seenfischer haben sich zum Verband der Seenfischer zusammengetan, Höplinger ist der Obmann. Gemeinsam versorgen die Produzenten die Region mit Seesaiblingen, Reinanken, Seeforellen, Hechten, Zander, Karpfen und Schleien.

Trotz Klimawandel, chemisch verändertem Wasser und großen Touristenmassen an den heimischen Seen will Nikolaus Höplinger seine Passion „bestmöglich erhalten und in die Zukunft führen.“

Die Eigenversorgung von Fisch liegt in Österreich bei 7,22 Prozent. 2020 wurden in Österreich 4500 Tonnen Speisefisch produziert, nicht nur von Seenfischern, sondern vor allem von Fischzüchtern und in Aquakulturen.