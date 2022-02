Bernhards Wirtshäuser: "Viele glückliche Stunden“ beim Geßwagner in OÖ

„Das Wort Gesswagner erinnerte mich augenblicklich daran, daß [sic!] ich so viele glückliche Stunden in dem damit verbundenen Wirtshaus verbracht habe in Gesellschaft der Ottnanger, den Bergleuten, den Bauern, den Tischlern und Straßenarbeitern, die dort verkehren, verdanke ich, daß ich in meiner Betrachtung sehr früh weitergekommen bin. In keinem anderen Wirtshaus habe ich jemals eine solche durch und durch natürliche Ausgelassenheit als Heiterkeit erlebt, insofern ist das Wort Gesswagner für mich ein Zauberwort. Es ist der Mittelpunkt von Ottnang, das für seine ausgelassenen und geradezu lustigen Menschen bekannt und berühmt ist.“

"Normaler Gast"

Auch hier auf dem Land steht die Zeit nicht still, von ausgelassener, fröhlicher Wirtshauskultur ist wenig übrig geblieben. Einen einzigen Stammtisch, begründet vor 57 Jahren, gibt es am Sonntagvormittag beim Geßwagner noch. Die einstigen Jungbauern sind in die Jahre gekommen, können sich dafür gut an Bernhard erinnern.

„Er war ein ganz normaler Gast“, erzählt Franz Holl (71). Der Bauer hat damals von Bernhard den zu dessen Haus in Niederpuchheim gehörenden Grund gepachtet. Er sei immer am runden Tisch in der Ecke gesessen „und ist gar nicht so aufgefallen“, sagt Franz Ringer (73): „Man ist nicht viel mit ihm zum Reden gekommen.“ Eines hat sich bei Ringer eingeprägt: „Schöne Schuhe hat er immer angehabt. Handgemacht, teuer, sauber geputzt.“