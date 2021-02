"Heldenplatz", Thomas Bernhard und der schwarze Nicki-Pullover

Am 9. Februar wäre der Salzburger – auch wenn er in Heerlen (Holland) zur Welt kam, seine ersten vier Jahre bei den Großeltern in Wien und von 1965 an zumeist auf seinem Vierkanthof in Ohlsdorf (Oberösterreich) lebte – 90 geworden. Eigentlich hätte man vom Burgtheater größere Aktivitäten erwarten können oder müssen. Schließlich dominierte Bernhard lange Zeit den Spielplan – nicht nur mit Neuproduktionen, sondern auch mit Uraufführungsinszenierungen, die Peymann 1986 aus Bochum beziehungsweise von den Salzburger Festspielen mitgebracht hatte.

In der Pandemie verließ die Burg aber jeder Esprit. Am Freitag wurde zumindest kundgetan, dass es ab 9. Februar ein Online-Geburtstags-Special geben werde – mit Lesungen (als Audio-Spur) verschiedener Texte von und über Bernhard. Bestritten werden diese u. a. von Norman Hacker, Markus Hering, Martin Schwab, Katharina Pichler und Maria Happel. Am 17. Februar werde man einen „Probeneinblick“ in die Inszenierung von „Die Jagdgesellschaft“ geben; sie hätte bereits im Jänner Premiere haben sollen.