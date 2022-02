„Thomas Bernhard war humorvoll und unkompliziert“

Oft sei er allein gekommen, immer wieder auch in kleinerer oder größerer Runde. „Ich habe Selbstgestricktes immer gehaßt, wie Selbstgekochtes, wie alles Selbstgemachte im Haushalt überhaupt“, lässt Bernhard im Roman „Auslöschung“ den Ich-Erzähler Franz-Josef Murau sagen. Das galt ebenso für den Autor. Die perfekt eingerichtete Küche in seinem Hof in Obernathal in Ohlsdorf diente ihm nur als Kulisse. „Gekocht hat er hier nie, kein einziges Mal“, weiß sein Halbbruder Peter Fabjan zu berichten. Lieber aß Bernhard im Gasthaus oder holte dort Essen ab.