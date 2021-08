Das Impftempo in Österreich nimmt zunehmend ab. Das bereitet Experten und Regierung Sorgen. Die vierte Welle ist am Aufbäumen, trotzdem bleibt die Zahl der Impfungen in Österreich seit geraumer Zeit stark rückläufig.

Die meisten Impfskeptiker waren laut einer GALLUP-Umfrage Ende Juli in Oberösterreich und Salzburg zuhause. Doch wie erreicht man nicht geimpfte Österreicherinnen und Österreicher bzw. Menschen, die der Impfung skeptisch gegenüber stehen? Und wie viele davon kann man tatsächlich für eine Impfung motivieren?